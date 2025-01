De werken gebeuren in Bredene, maar beïnvloeden de volledige dienstregeling tussen Oostende en Knokke. Vanaf 21 uur kan je dus geen kusttram gebruiken op dit traject.

De Lijn legt wel vervangbussen in op maandagen, dinsdagen, woensdagen en donderdagen. Die stoppen over het algemeen in de buurt van een tramhalte. Tijdens de krokusvakantie rijdt de tram wel zijn normale route.