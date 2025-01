Al in november maakte De Lijn de nieuwe aanpassingen in haar dienstverlening bekend. De maatschappij kampt nog steeds met een tekort van ongeveer 150 chauffeurs en moet daardoor het mes zetten in zowat 2,5 procent van haar aanbod.

Daarnaast wijzigt ongeveer 10 procent van het netwerk in het kader van de laatste fase het Vlaamse decreet basisbereikbaarheid, waarbij De Lijn extra focust op routes met de grootste vraag en onder andere betere aansluitingen met de trein wil garanderen. Het gaat concreet bijvoorbeeld om nieuwe lijnen, aangepaste trajecten, gewijzigde frequenties en nieuwe lijnnummers.