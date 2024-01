Aramark deed een beroep op het inspectieteam van Gault&Millau om de kwaliteit in haar keukens door te lichten. Niet enkel de keuken maar ook de sfeer en hulp aan tafel is in rekening gebracht. De audit werd in 2019 opgestart in vier woonzorgcentra. Na de coronacrisis werd dat uitgebreid naar negen woonzorgcentra waar aangekondigde en onaangekondigde inspecties zijn uitgevoerd.