Het incident gebeurde rond 15 uur in een woning in de Boekweitstraat, waar momenteel verbouwingswerken aan de gang zijn. De eigenaar had net een petroleumkacheltje aangestoken, en kort daarop volgde, allicht door een gasophoping, een ontploffing. Bij het incident vielen geen slachtoffers. De betrokken woning is wel onbewoonbaar verklaard.

Het parket heeft geen deskundige aangesteld, omdat de oorzaak duidelijk accidenteel is.