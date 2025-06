Volgens de stad is dit het eerste incident van die aard in het Chartreuzinnenbos, al deden zich in het verleden ook risico’s voor in andere natuurgebieden zoals de Assebroekse Meersen en de Gemeneweidebeekvallei.

Brugge roept op tot extra waakzaamheid. De stad benadrukt dat elke bezoeker een rol speelt. “Laat geen afval of glas achter, rook niet in het bos en meld verdachte situaties meteen. Die kleine daden kunnen het verschil maken tussen een rustige boswandeling en een verwoestend vuur,” aldus Demon.

De Stad werkt ook aan structurele preventie. Zo worden er afvalruimacties georganiseerd, komt er extra communicatie bij code rood en vanaf september kunnen scholen en bezoekers educatief materiaal ontlenen rond brandpreventie in de natuur.