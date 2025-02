Het Belgische fregat Louise-Marie is vanop de marinebasis in Zeebrugge vertrokken voor een missie van twee maanden in het Verre Noorden, onder de vleugels van de NAVO. Louise-Marie zal dus opnieuw deel uitmaken van een permanente maritieme NAVO-groep. Die wil de maritieme veiligheid van de NAVO bevorderen en snel reageren in geval van mogelijke dreigingen.