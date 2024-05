Kaat Nuyttens, Hulpverleningszone Fluvia: “Het is natuurlijk een heel mooie historische waarde. Het jongste voertuig hier reed zelfs nog tot eind jaren negentig, die was nog operationeel inzetbaar. Nu gebruiken we hem alleen nog om bijvoorbeeld huwelijken op te vrolijken, zoals onlangs nog, toen een brandweerman trouwde, dan komt hij even naar buiten voor foto's. Dit behoud is absoluut voor de historische waarde, voor de erfgoedwaarde. Maar we moeten nog bekijken wat ermee kan gebeuren. We moeten ze kunnen stallen, er is restauratie nodig, er zijn verzekeringen. Dus we hebben nog even wat huiswerk.”