Fietsers rijden klimaattocht langs toekomstige overstromingslijn

Op de markt in Poperinge vertrok vanmorgen een honderdtal deelnemers, maar dat aantal varieert dag per dag. Er zijn er die de volledige tocht uitdoen, vanuit Poperinge naar Brugge, Gent en Mechelen. De aankomst is maandag in Antwerpen.

Ze fietsen het traject af van de toekomstige overstromingslijn. "Als er niets aan ons klimaatbeleid verandert zal dat de grens zijn tot waar er elk jaar zeker overstromingen zullen zijn."