Op het Guldensporenpad in Kortrijk worden al meer dan 1.200 fietsers per dag geteld. Volgens gedeputeerde Mobiliteit Kelly Detavernier komt de stijging door betere fietsinfrastructuur en de opkomst van de elektrische fiets.

De provincie gebruikt de tellingen om fietsprojecten uit te breiden. Voor de volgende legislatuur staan 47 projecten gepland, goed voor 122 kilometer nieuwe fietspaden. Wie de tellingen wil volgen, kan terecht op de website van Fietsflow Eco-Counter.