Fietsen in West-Vlaanderen blijft stijgen: 30 procent meer in vijf jaar
West-Vlamingen stappen steeds vaker op de fiets. Uit recente metingen blijkt dat het aantal fietsers in vijf jaar met 30 procent is gestegen, vooral in het weekend voor recreatie.
Op het Guldensporenpad in Kortrijk worden al meer dan 1.200 fietsers per dag geteld. Volgens gedeputeerde Mobiliteit Kelly Detavernier komt de stijging door betere fietsinfrastructuur en de opkomst van de elektrische fiets.
De provincie gebruikt de tellingen om fietsprojecten uit te breiden. Voor de volgende legislatuur staan 47 projecten gepland, goed voor 122 kilometer nieuwe fietspaden. Wie de tellingen wil volgen, kan terecht op de website van Fietsflow Eco-Counter.
Stefaan Six
Jenna Lebrun