De organisatie kijkt terug op een mooi en succesvol jaar. “Zowel kwalitatief als kwantitatief, mogen we in alle bescheidenheid zeggen dat het een daverend succes was. Er zijn weinig of geen tegenvallers geweest, en ik heb alles kunnen meemaken. Dat is ook al een voorrecht”, klinkt het bij coördinator Wim Vanseveren.

Na de voorstelling konden bezoekers nog genieten van een Ensoriaanse stoet door de duinen. Na dit weekend gaat het feestjaar verder in Antwerpen.