Minder expliciet zette die lijn zich door in de muziek. De drie optredens op het hoofdpodium van Pier en Pol hadden gemeen dat ze zichzelf niet te serieus namen. Die Verdammte Spielerei Kaept Kaempfert schakelde van stijlvol orkest naar volkse scènes met een frigo vol bier op het podium of een mop over een politicus in het publiek. De talrijke muzikanten van het collectief, waarvan de mannen hun kostuum herleidden tot een wit onderhemd, overhandigden het podium aan Katastroof en hun onfatsoenlijke meezingers. In vettig Antwerps weerklonken de aanstekelijke refreinen over lastige vrouwen of drinken. Ook de West-Vlamingen konden de nummers smaken. Finaal nam de doorwinterde Urbanus het volle plein over om op zijn typische doodleuke manier de spot te drijven met meer dan één onderwerp. Zijn fanfare leverde het vereiste tempo om de menigte op te zwepen.