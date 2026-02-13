F‑16-pilo­ten krij­gen inten­sie­ve trai­ning boven de Kust en dat zul­len we merken

Defensie organiseert begin deze week geavanceerde trainingen van zijn F-16-piloten boven verschillende kustgemeenten. De oefeningen moeten de paraatheid van de piloten op peil houden, maar kunnen tijdelijk hogere geluidsniveaus veroorzaken.

De oefeningenreeks loopt van maandag tot en met woensdag. Ze moet ervoor zorgen dat de piloten onder alle mogelijke omstandigheden volledig operationeel blijven. Ze trainen om te reageren op verschillende soorten luchtbedreigingen, in realistische en veeleisende omgevingen. "Deze activiteiten dragen rechtstreeks bij aan het behoud van expertise, veiligheid en het vermogen tot snelle interventie van de Luchtmacht", aldus Defensie.

"Hogere geluidsniveaus"

De trainingsvluchten zullen zichtbaar zijn boven Koksijde, Veurne, Diksmuide, Ieper, Poperinge, Nieuwpoort, Westende en de omliggende gebieden. Een eerste trainingsgolf vindt in de voormiddag plaats en de tweede volgt in het begin van de namiddag. "Sommige fasen van de oefening kunnen tijdelijk hogere geluidsniveaus veroorzaken", luidt het. "Defensie stelt alles in het werk om de hinder te beperken en garandeert een minutieuze geplande operatie zodoende deze veilig en gecontroleerd kan verlopen."

2022-07-05 00:00:00 - Sea King en F16 blikvanger op Expo over luchtmacht in Koksijde

