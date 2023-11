Herr Seele (Peter van Heirseele) is geboren en opgegroeid in Torhout. Momenteel woont en werkt hij in Oostende. Als elfjarig kind-kunstenaar trad hij al vroeg in de voetsporen van de grote meesters, onder invloed van zijn moeder. Samen met Kamagurka creëerde hij de stripheld Cowboy Henk, zijn grootste klassieker.