Wie benieuwd is hoe er wordt gebouwd op zee, kan in Zeebrugge terecht voor een exclusieve blik achter de schermen. Symphony is het nieuwste schip van de firma Jan De Nul. Ze kochten het hightech offshore supportschip aan in 2022 met als doel de kabelinstallatieactiviteiten te ondersteunen. Het schip is voorzien van de laatste nieuwe gadgets en gespecialiseerd materieel, zoals de kabelgraafmachine Swordfish.

Het schip Connector legt de kabels op de zeebodem. De Symphony begraaft de kabels in de zeebodem via de kabelgraafmachine. Een werk dat veel precisie vraagt en volledig vanop afstand wordt uitgevoerd. De kabels zijn nodig om de opgewekte stroom van de windturbineparken aan land te brengen.

Voor een bezoek aan het schip hebben meer dan duizend nieuwsgierigen zich vandaag ingeschreven.