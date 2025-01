In het AZ Sint-Lucas van Brugge zijn zo goed als alle bedden bezet. Ook hier zien ze vooral patiënten binnenkomen met griepklachten of luchtweginfecties. Op bepaalde afdelingen is daarom een mondmasker opnieuw verplicht. Het ziekenhuis bekijkt elke dag opnieuw of ze de geplande ingrepen kunnen laten doorgaan of niet.

"De bedcapaciteit staat echt wel onder druk", zegt Ann Vermeire, directeur patiëntenzorg van AZ Sint-Lucas in Brugge.



"Maar dankzij de goede samenwerking van onze artsen en medewerkers slagen we er in om iedereen die zich aanbiedt in ons huis een plaats te bieden omdat we ook heel kritisch kijken van wie moet opgenomen worden en opgenomen blijven. Op die manier slagen we erin om iedereen die zich aanmeldt of een geplande ingreep heeft, nog een plaats te bieden."