Energiemobiel houdt halt in Kortemark

Twee medewerkers van het Energiehuis Westhoek informeren en helpen mensen die vragen hebben rond verbouwen en energieoplossingen zoals zonnepanelen of warmtepompen.

De energiemobiel houdt de komende dagen halt op zeven verschillende plaatsen in Kortemark, het project kan rekenen op een kleine 200 000 euro aan Europese steun. Later toert de caravan ook in de andere gemeenten van de Westhoek.