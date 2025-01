Sinds 6 januari zijn de renovatiewerken volop bezig. Er komen onder meer een zonneboiler, regenwaterput en zonnepanelen. Met die investeringen betalen mensen slechts drie procent van de boekingsprijs aan energie.

Het doel is om het eerste energieneutrale jeugdverblijfcentrum in Vlaanderen te worden. Duin en zee opent volgende week alweer de deuren, want de vraag naar jeugdlogies is erg groot.