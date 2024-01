Als een gebouw beschermd is, mag je er niet zomaar alles isoleren of bijvoorbeeld de ramen aanpakken waardoor het uitzicht verandert. De overheid komt daarom met advies op maat. Het Energieadvies Onroerend Erfgoed werd vandaag voorgesteld door Vlaams minister van Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) in Brugge en wordt vanaf januari gefaseerd uitgerold in Vlaanderen. "De belangrijkste beleidsdoelstelling is dat erfgoed een nieuwe rol moet krijgen. We willen dat ons erfgoed in de toekomst ook een meerwaarde heeft. Dat je er iets nuttig mee kan doen, het niet zomaar iets is dat je herstelt en er dan een koepel over zet en er voorbij loopt. Je moet het ook echt kunnen gebruiken als woning of als iets anders. En de dag van vandaag moeten we dat combineren met comfort- en klimaateisen. Dat is waar we met dit energieadvies op willen inzetten.”