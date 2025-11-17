Op het spoor is de staking gisteravond al begonnen. Eén op twee van de IC-treinen rijdt uit, piekuurtreinen niet of nauwelijks. Tussen Brugge en Kortrijk, en tussen Ieper en Kortrijk rijden er geen treinen.

Bij de Lijn rijdt de helft van de bussen. Aan zee is dat iets meer: zes op tien lijnbussen in de regio Oostende. 65% van de kusttrams rijdt vandaag ook uit, zegt De Lijn.