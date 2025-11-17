Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Eer­ste sta­kings­dag treft voor­al open­baar ver­voer: amper helft van bus­sen en trei­nen rijdt uit

Station kortrijk

De eerste dag van de drie stakingsdagen treft vooral het openbaar vervoer. Amper de helft van de IC-treinen rijdt uit, net als de bussen van De Lijn.

Op het spoor is de staking gisteravond al begonnen. Eén op twee van de IC-treinen rijdt uit, piekuurtreinen niet of nauwelijks. Tussen Brugge en Kortrijk, en tussen Ieper en Kortrijk rijden er geen treinen.

Bij de Lijn rijdt de helft van de bussen. Aan zee is dat iets meer: zes op tien lijnbussen in de regio Oostende. 65% van de kusttrams rijdt vandaag ook uit, zegt De Lijn.

20251124 064313
De redactie
De Lijn Driedaagse staking

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Station harelbeke
Nieuws
Update

Tiener (15) neergestoken aan station in Harelbeke, verdachte (28) opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Haven Zeebrugge

Stakingsactie: scheepvaartverkeer van en naar haven Zeebrugge vanaf vanavond verstoord
Staking

Vakbonden starten maandag driedaagse staking tegen regeringsbeleid
Staking NMBS

Spoorstaking openbaar vervoer: “We komen op straat voor de reizigers”
Zorgbudget kortrijk

Zorgnood stijgt, subsidies dalen: woonzorgcentra vragen dringend duidelijk plan
Overweg

Nationale stakingsdagen zorgen voor verstoord treinverkeer
Bussen1

Verouderde bussen: 1 miljoen km op de teller en 20 jaar oud, dat is geen uitzondering
Aanmelden