Eerste stakingsdag treft vooral openbaar vervoer: amper helft van bussen en treinen rijdt uit
De eerste dag van de drie stakingsdagen treft vooral het openbaar vervoer. Amper de helft van de IC-treinen rijdt uit, net als de bussen van De Lijn.
Op het spoor is de staking gisteravond al begonnen. Eén op twee van de IC-treinen rijdt uit, piekuurtreinen niet of nauwelijks. Tussen Brugge en Kortrijk, en tussen Ieper en Kortrijk rijden er geen treinen.
Bij de Lijn rijdt de helft van de bussen. Aan zee is dat iets meer: zes op tien lijnbussen in de regio Oostende. 65% van de kusttrams rijdt vandaag ook uit, zegt De Lijn.
De redactie