De MCM-toolbox bevat onder meer onbemande oppervlaktevaartuigen, autonome onderwatervoertuigen, sonars en systemen om mijnen te identificeren en te vernietigen. De komende maanden worden de systemen geïntegreerd aan boord van de Oostende, gevolgd door testen in de haven en op zee.

“De levering van deze eerste MCM-toolbox is een cruciale stap voor het rMCM-programma,” zegt brigadegeneraal Frédéric Dupuis, divisiechef Procurement. “We leveren hiermee een nieuwe capaciteit waar beide marines op kunnen bouwen.”