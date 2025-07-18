Aanmelden
Nieuws
Zeebrugge

Eer­ste onbe­man­de mij­nen­be­strij­dings­sys­te­men gele­verd in Zeebrugge

Mijnenbestrijder 02

In Zeebrugge is de eerste MCM-toolbox geleverd voor de nieuwe Belgisch-Nederlandse mijnenjagers. Met de onbemande systemen kunnen mijnen op afstand worden opgespoord en vernietigd.

Het gaat om een levering binnen het programma dat de huidige mijnenjagers van België en Nederland vervangt door schepen die werken met onbemande technologie. De toolbox werd geleverd door het consortium Belgium Naval & Robotics, kort na de oplevering van het eerste schip, de Oostende, in november 2025.

Geïnstalleerd aan boord van de 'Oostende'

De MCM-toolbox bevat onder meer onbemande oppervlaktevaartuigen, autonome onderwatervoertuigen, sonars en systemen om mijnen te identificeren en te vernietigen. De komende maanden worden de systemen geïntegreerd aan boord van de Oostende, gevolgd door testen in de haven en op zee.

“De levering van deze eerste MCM-toolbox is een cruciale stap voor het rMCM-programma,” zegt brigadegeneraal Frédéric Dupuis, divisiechef Procurement. “We leveren hiermee een nieuwe capaciteit waar beide marines op kunnen bouwen.”

De redactie
Marine

