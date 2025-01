Vanmorgen vroeg was het de beurt aan Dirk De fauw (burgemeester van Brugge) en Jos Sypré (burgemeester van Beernem). Ze mogen de eed afleggen bij de gouverneur om zich nog eens zes jaar in te zetten voor hun stad of gemeente.

Het is een traditie voor nieuwe burgemeesters of om de ambtstermijn te vernieuwen. Toch kwam in 2022 het nieuws dat het gebruik zou verdwijnen door hervormingen in het gemeentedecreet.