Appartementen rukken in snel­tempo op in Vlaanderen, ook in meer landelijke gemeentes. In 37 van de 300 Vlaamse gemeenten staan vandaag al meer flats dan rijhuizen of (half)open bebouwingen, wat een verdubbeling is sinds 2014. Dat blijkt dinsdag uit een analyse van De Tijd op basis van de jongste cijfers van het statistiekbureau Statbel.