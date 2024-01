Tamara Lavrijsen, politiezone Gavers: "We zitten constant met een temperatuurschommeling. Vriezen, het smelt weer, het vriest weer. en zo is er altijd een ijslaag. Dat maakt het superglad voor voertuigen en ook voor fietsers. En om te vermijden dat er incidenten gebeuren, hebben we in overleg met AWV beslist om de tunnel af te sluiten. Strooien is geen oplossing, want de ijslaag is te dik. En zo pakt het zout niet voldoende blijkbaar."