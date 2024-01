Begin december viel in onze provincie de eerste en ook de meeste sneeuw en dat was al bij al eigenlijk niet veel. Met de weersvoorspellingen nu ging het de afgelopen dagen wat verschillende richtingen uit, maar sneeuwpret- of ellende lijkt het ook nu niet te worden.

"In de loop van de dag zal het beginnen sneeuwen aan de grens met Frankrijk," zegt Geert Naessens, "Maar veel zal het niet zijn. Misschien dat we tot één, hooguit drie centimeter sneeuw geraken aan de Frans-Belgische grens en in Kortrijk."