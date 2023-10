Drugsdealer opgepakt na achtervolging in Oostrozebeke

De achtervolging begon rond middernacht in Ingelmunster. De bestuurder van een auto weigerde te stoppen voor een politiepatrouille, en vluchtte weg naar Izegem. De politie zette de achtervolging in, en die eindigde met een botsing tegen een geparkeerde auto in de Hoogstraat.

De passagier in de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Hij is gearresteerd. Zijn kompaan die met de auto reed vluchtte weg, maar de politie weet wel wie hij is.