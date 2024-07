De kilometerslange achtervolging startte zaterdagavond, iets voor middernacht, langs de Kortrijkstraat in Ingelmunster. De politie wilde een kleine, witte bestelwagen controleren, maar die scheurde aan hoge snelheid weg. Van Ingelmunster ging het via de Izegemse deelgemeente Emelgem naar de Tassche, bij Ardooie. Daar reed het duo zich vast in een doodlopende straat, maar de twee slaagden er toch in om te ontkomen. De bestuurder ramde een poort voor een weide, keerde zich daar, en zette de vlucht opnieuw in.