De politie had al vermoedens dat er in de woning in Ooigem cannabis verkocht werd. Gisteren viel een proactieve drugspatrouille de woning binnen. Ze troffen er kweekmateriaal, verkoophoeveelheden cannabis en cash geld aan. Alles werd in beslag genomen en de verdachte werd ter beschikking van het parket gesteld.

De politie benadrukt dat de plantage ontmanteld werd nog voor de drugs verkocht konden worden. Zone Midow wil bovendien actief blijven inzetten op het bestrijden van overlast en het onveiligheidsgevoel dat de verkoop en misbruik van drugs creëren.