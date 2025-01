Het korps van de Politie Regio Tielt krijgt concreet versterking met 23 extra personeelsleden. Dat is nodig, want met Meulebeke erbij, moet de politie een groter gebied controleren. Het gaat om naar schatting één vijfde meer politie-interventies en dus zal er per dag één politieploeg meer op de baan zijn.

“Wij hebben ons gebaseerd op de cijfers van de afgelopen jaren. Die extra interventies zouden vooral vanaf de namiddag binnenlopen. Daarom voorzien wij vanaf elf uur een extra derde ploeg zodat de burger niet langer hoeft te wachten”, legt korpschef Filip Feraux uit.