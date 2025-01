Luc Vannieuwenhuyze is officieel gestart aan z’n nieuwe ambtstermijn als burgemeester, van Tielt en nu ook van Meulebeke. De twee zijn gefusioneerd, al baart dat de Meulebekenaren nog altijd zorgen. “Onterecht”, zegt Vannieuwenhuyze. “Ik denk dat de Meulebeekse burger daar niet direct een gevolg van zal ondervinden. Zo willen we alle dienstverlening in Meulebeke behouden. Meulebeke zal absoluut niet aan de kant geschoven worden, dat houden we zeker goed in het oog.”