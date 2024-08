Het droogdok van Flanders Ship Repair in Zeebrugge dient om onderhoud of herstellingen aan schepen uit te voeren. Daarbij wordt het dok gevuld met water zodat het zakt. Daarna kan er een schip in varen en wordt het droog gezet. Net tijdens die handeling begon het dok vrijdag te zinken. In enkele minuten zonk het dok helemaal.

Oorzaak nog onbekend

Het is voorlopig onduidelijk hoe dat kon gebeuren. "Deze morgen zijn duikers tot het dok gedoken, maar zij vonden nog geen oorzaak. Er wordt nu nog onderzocht wat er is gebeurd en dan wordt er bekeken wat er met het dok moet gebeuren", klinkt het bij de haven. Het gaat om het grootste drijvende droogdok in een Belgische haven.