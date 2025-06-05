10°C
Wielsbeke

Dood van Pool­se bouw­vak­ker in tuin in Sint-Baafs-Vij­ve gereconstrueerd

Wielsbeke1

In Sint-Baafs-Vijve bij Wielsbeke is de moord gereconstrueerd op een Poolse bouwvakker. Zijn lichaam is in juni gevonden in de tuin van een appartementsgebouw.

De Poolse bouwvakker woonde in Avelgem, maar hij was al een week vermist toen zijn lichaam werd gevonden in een tuin in Sint-Baafs-Vijve. Zijn lichaam lag verpakt in een slaapzak en een houten kist. Kort daarvoor was zijn identiteitskaart al teruggevonden in de Rijksweg.

Kort daarna werd al het koppel dat in dat appartement woont opgepakt, het zijn Poolse veertigers. Later werd ook nog een derde Poolse verdachte opgepakt.

Wielsbeke1
Moord Wielsbeke: man (39) en vrouw (46) opgepakt, slachtoffer was sinds vorige week vermist

De reconstructie moest vandaag meer duidelijkheid brengen over de dood van de Poolse bouwvakker

De redactie
Moord

