De Poolse bouwvakker woonde in Avelgem, maar hij was al een week vermist toen zijn lichaam werd gevonden in een tuin in Sint-Baafs-Vijve. Zijn lichaam lag verpakt in een slaapzak en een houten kist. Kort daarvoor was zijn identiteitskaart al teruggevonden in de Rijksweg.

Kort daarna werd al het koppel dat in dat appartement woont opgepakt, het zijn Poolse veertigers. Later werd ook nog een derde Poolse verdachte opgepakt.