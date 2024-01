De serie Knokke Off, gefilmd in Knokke, is 6 keer genomineerd. Ook Zeevonk, een film van Oostendenaar Domien Huyghe, is goed voor twee nominaties, onder meer voor beste film. Charlie Dewulf uit Menen maakt met ‘Liefdestips aan mezelf’ kans op een Ensor voor beste jeugdfictie. Stemmen kan tot 21 januari.