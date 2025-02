De prijs voor Beste Muziek ging dan weer naar 'Holy Rosita'. David Martijn van Goose maakte de muziek voor de film in Studio Safari's in Kortrijk. Daarnaast won Nonkels, Beste Scenario Serie Fictie. De Ensor voor Beste Film ging naar SKUNK met Thibaud Dooms uit Stasegem in de hoofdrol. De film lokte meer dan 70.000 bezoekers naar de cinema en pronkte een tijd lang op één op Streamz als meest bekeken film.