David Martijn, bandlid van Goose en componist, werd met een Ensor bekroond voor zijn muziek in de serie '1985'. Samen met de oorlogsfilm 'Wil' was die serie de grote winnaar van de prijsuitreiking. Het verhaal over de Bende van Nijvel eindigde de avond met tien Ensors. 'Wil' behaalde er zeven. De Ensors sluiten traditioneel het filmfestival van Oostende af. De awardshow deelt sinds twee jaar enkel genderneutrale acteerprijzen uit. In die vier categorieën won telkens een man. Acteurs Stef Aerts en Aimé Claeys riepen daarom op om opnieuw aparte prijzen voor mannen en vrouwen in te voeren.