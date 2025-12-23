De winnaars van de Ensors in 2025 © Belga
De Ensor Academie heeft de genomineerden voor De Ensors 2026 bekendgemaakt. Vooral fictieseries spelen dit jaar de hoofdrol: Putain en How To Kill Your Sister halen elk dertien nominaties. De winnaars worden bekendgemaakt op zaterdag 7 februari, tijdens het Ensorgala op de slotdag van Filmfestival Oostende.
De leden van de Ensor Academie – 2.647 in totaal – bekeken de voorbije weken tientallen producties en selecteerden vijf genomineerden in 19 categorieën. De nominaties voor documentaire en kortfilm kwamen tot stand via een professionele jury.
Volgens de Ensor Academie was het niveau dit jaar bijzonder hoog. “De diversiteit en kwaliteit van de Vlaamse producties blijft indruk maken”, klinkt het. “Dat zie je ook aan de sterke vertegenwoordiging van fictieseries en films in meerdere categorieën.”
Sterke fictieseries en films
Bij de fictieseries springen Putain en How To Kill Your Sister eruit met elk 13 nominaties. This Is Not a Murder Mystery volgt met 8 nominaties. Ook De big fuck-up (6) en Oh, Otto! en Roomies 2 (elk 5) doen het opvallend goed.
Bij de films zijn Young Hearts en Julian de grote favorieten, met elk 8 nominaties. Têtes brûlées volgt met 4 nominaties. Soft Leaves en BXL maken elk drie keer kans op een Ensor.
Publiek stemt mee
De tweede stemronde bij de Ensor Academie loopt tot en met dinsdag 27 januari. Daarnaast worden verschillende prijzen toegekend door externe jury’s, waaronder de Impact Award, de Belofte van het Jaar en de Lifetime Achievement Award, die wordt uitgereikt door Filmfestival Oostende.
Ook het publiek krijgt opnieuw een stem. Vanaf vrijdag 9 januari kan iedereen deelnemen aan de stemming voor de Telenet Publieksprijs. Stemmen kan hier tot en met 30 januari.
Dit zijn de genomineerden:
Beste Film
- BXL
- Julian
- Soft Leaves
- Têtes brûlées
- Young Hearts
Beste Fictie-Serie
- De big fuck-up
- Dood Spoor
- How To Kill Your Sister
- Oh, Otto!
- Putain
Beste Acteerprestatie Ondersteunende rol - Fictie-Serie
- Sofie Decleir - How To Kill Your Sister
- Marjan De Schutter - Roomies 2
- Felix Heremans - Putain
- Jennifer Heylen - Oh, Otto!
- Nico Sturm - How To Kill Your Sister
Beste Acteerprestatie Hoofdrol - Fictie-Serie
- Marjan De Schutter - How To Kill Your Sister
- Willem De Schryver - De big fuck-up
- Liam Jacqmin - Putain
- Mona Mina Leon - Holy Sh!t
- Liesa Van der Aa - Putain
Beste Acteerprestatie Ondersteunende Rol - Film
- Veerle Baetens - Comeback
- Emilie De Roo - Young Hearts
- Jennifer Heylen - Julian
- Peter Seynaeve - Julian
- Geert Van Rampelberg - Young Hearts
Beste Acteerprestatie Hoofdrol - Film
- Lou Goossens - Young Hearts
- Fouad Hajji - BXL
- Frank Lammers - Ferry 2
- Nina Meurisse - Julian
- Laurence Roothooft - Julian
Beste Montage
- Stijn Deconinck, Joppe Van Den Brande - Putain
- Mathieu Depuydt, Gert Fimmers - This is Not a Murder Mystery
- Bert Jacobs - How To Kill Your Sister
- Maarten Janssens, Ward Geerts - Comeback
Beste D.O.P.
- Esmoreit Lutters - Roomies 2
- Esmoreit Lutters - How To Kill Your Sister
- Kobe Vangronsveld - Oh, Otto!
- Jordan Vanschel - Putain
- David Williamson - This Is Not a Murder Mystery
Beste Regie Fictie-Serie
- Jonas Geirnaert - How To Kill Your Sister
- Hans Herbots - This is Not a Murder Mystery
- Deben Van Dam - Putain
- Stijn Van Kerkhoven - Oh, Otto!
- Flo Van Deuren, Kato De Boeck - Roomies 2
Beste Regie Film
- Cato Custers - Julian
- Adil El Arbi, Bilall Fallah - Patsers
- Miwako Van Weyenberg - Soft Leaves
- Anthony Schatteman - Young Hearts
- Maja-Ajmia Zellama - Têtes brûlées
Beste Kostuum
- Maud Kuypers - De big fuck-up
- Isabel Van Renterghem - Putain
- Manu Verschueren - Ferry 2
- Charlotte Willems - How To Kill Your Sister
- Charlotte Willems - This Is Not a Murder Mystery
Beste Art Direction
- Toon Mariën - De big fuck-up
- Jonathan Van Essche - Putain
- Bart Van Loo - Dood Spoor
- Bart Van Loo - This Is Not a Murder Mystery
- Jimmy Van Meel, Jan Roos - How To Kill Your Sister
Beste Scenario Fictie-Serie
- Evelien Broekaert, Pedro Elias - How To Kill Your Sister
- Malin-Sarah Gozin - Dood Spoor
- Ditte Jacoby, Emiel Van Wouwe - Oh, Otto!
- Deben Van Dam, Frederik Daem, Nadège Bibo-Tansia - Putain
- Flo Van Deuren, Kato De Boeck - Roomies 2
Beste Scenario Film
- Ish Ait Hamou, Monir Ait Hamou - BXL
- Anthony Schatteman - Young Hearts
- Angelo Tijssens, Cato Kusters - Julian
- Miwako Van Weyenberg - Soft Leaves
- Maja-Ajmia Zellama - Têtes brûlées
Beste Muziek
- Meskerem Mees, Pieter Van Dessel, Cedric Engels, Mounir Hathout - How To Kill Your Sister
- Zwangere Guy, Chuki Beats, Gala Dragot, FORSISSIES, Nah, Peet, Bredren & Amaea Rea, Faberyayo, Hash Converters, Madou, OCB, Krisy, Sam Gélis & Eva Rose, BRUTUS, Bert Cools, Boule Mpanya, Stab Beatmaker, 2 Times Nothing, Driss Bennis, Chris Uptown, Liesa Van der Aa, Chris Ferreira, Pablo's Eye, De Nooit Moede, Paulo Rietjens - Putain
- Mick Lemaire, Eefje de Visser, Bobbi Lu, CLELIA, Maria Iskariot, Porcelain id, Judith Kiddo, Dushime, Ategha, Mickael Karkousse, Juicy, Hermanos Inglesos, Mounir Hathout - Roomies 2
- Hannes De Maeyer, Justine Bourgeus - This is Not a Murder Mystery
- Ruben De Gheselle - Young Hearts
Beste Geluid
- Miguel De Oliveira e Silva, Bram Deryckere - This Is Not a Murder Mystery
- Neal Willaert - De big fuck-up
- Arne Winderickx, Arnout Colaert - Putain
- Matthias Hillegeer, Gedeon Depauw - How To Kill Your Sister
- Arne Winderickx, Arnout Colaert, Matthias Hillegeer, Alek Goosse - Julian
Beste Jeugdfictie
- #LikeMe (S5)
- Diede-Skate
- Têtes Brûlées
- United
- Young Hearts
Beste Animatie
- De ijsbeerprins
- De omgekeerde rivier
- Een nieuwe vriend voor Dikkie Dik
- Flavors Of Iraq
- Onze zomer van vrijheid
Beste Kortfilm
- De dag dat het zonlicht niet meer scheen - Maria Stuut & Frederik Stuut
- De leider komt - Michiel Geluykens & Manuel Janssens
- Het wonder daaronder - Nina Landau
- Klein verhaal - Mirjam Plettinx
- Shutterspeed - Jasper De Maeseneer
Beste Documentaire Serie
- 82 Dagen in de hel
- Basisschool Balder
- Mobutu's Game
- The deal with Iran
- Voorbij de schaamte
Beste Documentaire Film
- Fantastique
- Grand me
- Schaap
- Slave Island
- Une Femme Qui Part