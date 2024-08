Wim Vanseveren, voorzitter van De Ensors: “We vertrouwen erop dat die mensen ideaal geplaatst zijn. En dat je niet overal dezelfde films of series hebt die in de prijzen vallen. Want we merkten wel dat er een effect was van 'the winner takes it all'. En dat is wel verstaanbaar. Mensen zeggen: 'goh beste geluid, welke productie zou dat zijn?' En dan grijpt men terug naar de titels die men kent en vaak al veelvuldig bekroond zijn. Er zullen dus misschien meer verschillende winnaars zijn daardoor. Dat is de bedoeling en ik geloof ook dat dat erin zit.”