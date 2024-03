Roeselare wil samen met Arhus en andere organisaties inzetten op digitale inclusie. Naast het online-verhaal blijven ze ook telefonisch en fysiek bereikbaar.

Schepen van ICT in Roeselare Matthijs Samyn: "We willen internettoegang, opleiding en hulp, digitale inclusieve dienstverlening voor iedereen. Samen bouwen aan digitale inclusie, maar ook rekening houden met het digitale.

De fysieke dienstverlening moet blijven, maar we moeten onze burgers helpen de digitale weg verder te zetten. We gaan dat charter ondertekenen met verschillende organisaties, maar ook een infofolder bij iedereen in de bus steken, zodat we de digitale dienstverlening voor de burger gemakkelijk kunnen maken."