“Het gaat om de grootste operatie ooit in de geschiedenis van de stad Izegem en breidt het historisch stadsarchief enorm uit met waardevolle informatie”, opent schepen van Archief Kurt Himpe. In een eerste fase inventariseert en herverpakt de stad de collectie. Daarna zullen vrijwilligers helpen om alle dossiers te verwerken. Die zullen er alleszins een tijdje hun handen vol mee hebben.

“Het doel is om alles uiteindelijk te digitaliseren en in te voeren in de provinciale archiefdatabank. Daar kan iedereen vanuit zijn luie zetel thuis ontdekken wat er allemaal te vinden is”, besluit Himpe.