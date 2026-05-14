Lokale besturen zullen aangemoedigd worden om projecten te ontwikkelen die door andere gemeenten kunnen worden hergebruikt. De minister wil zo komaf maken met versnippering en tegelijk de druk op lokale budgetten verlichten.

"Want de huidige digitale uitdagingen zijn te complex en te veelzijdig om als lokaal bestuur alleen aan te pakken, terwijl de dienstverlening in veel gemeenten sterk gelijkaardig is", aldus Crevits. "Van geboortes registreren tot vergunningen verwerken of premies toekennen. Het telkens opnieuw zelf organiseren of uitdenken van die processen is niet efficiënt of haalbaar."

Meer doen met dezelfde middelen

Ze roept lokale besturen daarom expliciet op om de stap tot samenwerking te zetten. "De tijd dat elk lokaal bestuur alles zelf bouwt, is voorbij. Door samen te werken en oplossingen te hergebruiken, kunnen we met dezelfde middelen veel meer realiseren."

Lokale besturen kunnen tot eind september 2026 projectvoorstellen indienen voor het project 'Gemeentehuis van de toekomst'.