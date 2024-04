De daders forceerden een raam en raakten zo het gebouw binnen. Daarna braken ze nog enkele deuren open om tot in de kantoren te komen. Daar slaagden ze er onder meer in om de kluis open te breken. Wat de dieven precies hebben buitgemaakt moet nog blijken, maar volgens algemeen directeur Diether Thielemans is buit zeker niet spectaculair. “De schade is in elk geval groter dan de buit”, klinkt het bij Lago. In de zwembadzone zijn de dieven niet geweest.

Het zwembad bleef maandagochtend even gesloten, zodat de politie z’n werk kon doen. Kort voor de middag kon het opnieuw openen.