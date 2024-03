Het Blauwe Kruis meent dat er te weinig effectieve straffen worden uitgesproken bij dierenleed en trekt aan de alarmbel. “Het is te vaak en niet de eerste keer dat er hier dieren binnenkomen die zwaar mishandeld zijn. We willen daar een rol in spelen en burgerlijke partij staan voor elke dierenmishandeling binnen de groot regio Oostende. We gaan de justitiekosten betalen, maar de advocatenkosten kunnen we niet allemaal betalen”, klinkt het bij Goffin.

Een burgerlijke partijstelling kost al gauw 1.000 euro. Het Blauwe Kruis doet nu ook een oproep aan alle advocaten om minstens één keer per jaar, voor dieren, een pro deo zaak te pleiten.