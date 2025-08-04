Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Een Franse bulldog die vorige week in beslag werd genomen wegens ernstige verwaarlozing, is overleden in het dierenasiel van Oostende. Het dier, Udo, verkeerde bij aankomst al in kritieke toestand. Het asiel doet nu een dringende oproep tot strengere wetgeving rond dierenwelzijn.
De politie bracht twee honden naar het asiel: Isa, een chihuahua van meer dan 10 jaar oud, en Udo, een bulldog van zeven jaar. Beide dieren waren zwaar verwaarloosd. Isa had extreem overgewicht en te lange nagels, die meteen werden verzorgd. Udo had slechts één oog, sleepte zijn achterlijf en kon nauwelijks op eigen kracht staan.
Een dag later verslechterde zijn toestand. In een gespecialiseerde dierenkliniek stelden dierenartsen onder meer verlamming van de achterpoten, onbehandelde hernia’s, en uitgezaaide kanker vast. Omdat hij dreigde te stikken en er geen uitzicht op herstel was, werd beslist hem uit zijn lijden te verlossen.
"Dieren als Udo verdienen bescherming"
“Wij zien veel leed, maar het verhaal van Udo raakt ons bijzonder diep”, klinkt het bij het asiel. “Dieren als Udo verdienen bescherming, nog voor het te laat is.” Het asiel benadrukt dat het houden van dieren een grote verantwoordelijkheid is. “Alleen door betere preventie kunnen tragedies zoals deze worden voorkomen”, klinkt het.
Isa, die haar vriendje verloor, verblijft nog in het asiel. Voor haar hopen de medewerkers na haar herstel een warme thuis te vinden.