De politie bracht twee honden naar het asiel: Isa, een chihuahua van meer dan 10 jaar oud, en Udo, een bulldog van zeven jaar. Beide dieren waren zwaar verwaarloosd. Isa had extreem overgewicht en te lange nagels, die meteen werden verzorgd. Udo had slechts één oog, sleepte zijn achterlijf en kon nauwelijks op eigen kracht staan.

Een dag later verslechterde zijn toestand. In een gespecialiseerde dierenkliniek stelden dierenartsen onder meer verlamming van de achterpoten, onbehandelde hernia’s, en uitgezaaide kanker vast. Omdat hij dreigde te stikken en er geen uitzicht op herstel was, werd beslist hem uit zijn lijden te verlossen.