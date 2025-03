De feiten dateren van een jaar geleden, toen de politie in een woning in Oostende twee zwaar verwaarloosde honden aantrof. De Franse Bulldog en de teckel waren sterk vermagerd, hadden huidproblemen en kampten met nierproblemen. “De eigenaars weigerden medische hulp te zoeken, terwijl het duidelijk was dat de toestand van de dieren snel verslechterde,” stelt de rechtbank in haar vonnis.

Het Blauwe Kruis van de Kust nam de honden in beslag en bracht hen er weer bovenop. Kristiaan Vandenbussche, advocaat van de organisatie, benadrukt de ernst van de zaak: “In onze geschiedenis hebben we zelden zo’n schrijnende verwaarlozing gezien. De dieren hadden zelfs geen toegang tot basisvoorzieningen zoals water en voedsel. Zonder tussenkomst waren ze een stille dood gestorven.”