Het Blauwe Kruis trekt al langer aan de alarmbel over dierenmishandeling. Daarom richtte de organisatie JusticeForAnimals op, waarmee ze zich systematisch burgerlijke partij stelt in rechtszaken over dierenleed. “Het gebeurt te vaak dat mishandelde dieren in het asiel belanden zonder dat er een effectieve straf volgt,” zegt Fabrice Goffin, schepen voor Dierenwelzijn in Oostende. “We willen een rol spelen in de vervolging van dierenbeulen.”

De rechtbank doet uitspraak op een later tijdstip. De twee honden vonden intussen elk een nieuw baasje. Marley woont intussen in Oost-Vlaanderen, Bailey woont nog steeds in Oostende. De honden sukkelen wel nog met hun gezondheid, maar zijn wel opnieuw gelukkig.