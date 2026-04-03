14°C
Aanmelden
Nieuws

Record­aan­tal boe­tes voor die­ren­mis­han­de­ling- en ver­waar­lo­zing in 2025

Vorig jaar zijn in Vlaanderen 566 boetes uitgeschreven voor dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. Dat is een record. Het aantal boetes is op zes jaar tijd meer dan verdubbeld. Zo blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). In 2025 zijn er 6.563 dieren in bescherming genomen omdat ze door eigenaars mishandeld of verwaarloosd werden. Dat is een stijging van 60 procent op zes jaar tijd.

Sinds 2014 is Dierenwelzijn een Vlaamse bevoegdheid. Vlaanderen heeft sindsdien ook stevig ingezet op die nieuwe bevoegdheid met onder andere meer middelen, meer personeel, meer controles en kordatere straffen. Die aanpak vertaalt zich ook in de cijfers. Vlamingen maken sneller melding van dierenleed en die meldingen worden ook korter opgevolgd.

7.415 meldingen

Zo hebben de diensten van minister van Dierenwelzijn Weyts vorig jaar liefst 7.415 meldingen en klachten over dierenleed binnengekregen. Dat is een stijging van bijna 33 procent sinds 2020. Er werden vorig jaar 5.967 controles uitgevoerd, die resulteerden in 1.095 waarschuwingen en 841 processen-verbaal.

Daarnaast werd er een recordaantal van 566 boetes uitgeschreven. Dat is meer dan een verdubbeling op zes jaar tijd.

18 dieren per dag in beslag genomen

Samen met de politiediensten voerde Dierenwelzijn Vlaanderen ook 822 inbeslagnames uit. Daarbij zijn in totaal 6.563 dieren in beslag genomen (goed voor 18 dieren per dag), een stijging van 58 procent sinds 2020. In vier op de tien gevallen gaat het om pluimvee, gevolgd door honden (20 procent), katten (11 procent) en vogels (10,5 procent). Van alle inbeslaggenomen dieren wordt 91,5 procent ondergebracht in een asiel.

"Wie niet horen wil, moet voelen. Wie niet goed voor dieren zorgt, mag die dieren ook niet meer houden", zegt Weyts. Volgens de N-VA-minister is het "een verdomde plicht" om "kordaat in te grijpen waar nodig".

Belga
Dierenmishandeling

Meest gelezen

C Yves Engels 1
Nieuws

Kasteel
Nieuws

Angry Octo
Nieuws

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Aanmelden