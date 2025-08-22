Het asiel komt in de gebouwen van een oude hoeve, in de Ieperseweg. De vzw Dierenasiel verbouwt een huis tot kattenverblijf voor 100 dieren.

Er zal ook plaats zijn voor een administratief deel en een dierenartsenpraktijk. In deze loodsen komen dan weer 26 kennels voor honden. En buiten legt de vzw hondenloopweides aan en een geluidsbuffer.