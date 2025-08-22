8°C
Roe­se­la­re start bouw van nieuw die­ren­asiel: opvang voor die­ren uit 16 gemeenten

Dierenasiel roeselare 2

In Roeselare is gestart met de bouw van een nieuw dierenasiel. Het oude is te klein en verouderd en voldoet niet meer aan de wettelijke normen. De werken zullen ruim een jaar duren en kosten 1,8 miljoen euro. 16 gemeenten kunnen er terecht met hun gedumpte of verwaarloosde dieren.

631247 dierenasiel 117a01 original 1764317423

"Dierenwelzijn is voor Roeselare geen bijzaak. Wij willen hier een nieuw dierenasiel bouwen waar de dieren op adem kunnen komen en waar mensen met een heel groot hart het verschil maken."

Matthijs Samyn, schepen van dierenwelzijn in Roeselare

Het asiel komt in de gebouwen van een oude hoeve, in de Ieperseweg. De vzw Dierenasiel verbouwt een huis tot kattenverblijf voor 100 dieren. 

Er zal ook plaats zijn voor een administratief deel en een dierenartsenpraktijk. In deze loodsen komen dan weer 26 kennels voor honden. En buiten legt de vzw hondenloopweides aan en een geluidsbuffer.

Dierenasiel roeselare 5

"Forse maar noodzakelijke investering"

"Het is inderdaad een forse investering, maar een noodzakelijke", zegt schepen van dierenwelzijn Matthijs Samyn.

"We spreken hier toch over 1,8 miljoen euro. Die investering is nodig om de dieren professioneel te kunnen opvangen. Het wordt een dierenasiel van de toekomst: modern en duurzaam. Dierenwelzijn is voor Roeselare geen bijzaak. Wij willen hier een nieuw dierenasiel bouwen waar de dieren op adem kunnen komen en waar mensen met een heel groot hart het verschil maken. En dat is de warme stad die Roeselare wil zijn."

Dierenasiel roeselare 1
