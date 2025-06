Het levenloze lichaam van een 39-jarige Pool uit Avelgem werd op woensdagavond 4 juni aangetroffen in Sint-Baafs-Vijve, een deelgemeente van Wielsbeke. Het slachtoffer bevond zich in de tuin van een appartementsgebouw. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de man met geweld van het leven was beroofd.

Kort na de ontdekking van het lichaam werden twee bewoners van het pand gearresteerd. Na verhoor werden de 39-jarige man en zijn 46-jarige partner voorgeleid bij de Kortrijkse onderzoeksrechter. Die besliste om beide Polen aan te houden op verdenking van moord. De raadkamer in Kortrijk oordeelde woensdag dat beide verdachten in het belang van het onderzoek een maand langer in de gevangenis moeten blijven. Volgens hun advocaten ontkent het koppel elke betrokkenheid bij het overlijden van het slachtoffer.