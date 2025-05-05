In meerdere klaslokalen werden vernielingen aangericht: verfbussen leeggespoten, stoelen en banken omgegooid, dossiers uit kasten gehaald en op de grond gegooid. In de gymzaal werd spelmateriaal door elkaar gesmeten en ook flessen met kuisproduct werden leeggespoten.

Nieuw schoolmateriaal dat klaarstond voor de start van het schooljaar werd beschadigd of vernietigd. Boeken werden natgemaakt, drankbrikjes kapot gestampt en zelfs spelpoppen werden door het klaslokaal geslingerd. “Klaslokalen die volledig klaarstonden om leerlingen te ontvangen, zijn nu herschapen in een ravage. Het is totaal nutteloos en onbegrijpelijk vandalisme,” aldus de school.