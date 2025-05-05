23°C
Waregem

Der­de inbraak met van­da­lis­me in kor­te tijd in basis­school VBS Keukeldam

Schade VBS Keukeldam

© via Facebook VBS Keukeldam

Basisschool VBS Keukeldam is gisterenavond opnieuw het slachtoffer geworden van een inbraak met zwaar vandalisme. Het is al de derde keer in korte tijd dat de school getroffen wordt. “Onze veilige leeromgeving is geschonden en dat raakt ons diep,” klinkt het bij de directie.

In meerdere klaslokalen werden vernielingen aangericht: verfbussen leeggespoten, stoelen en banken omgegooid, dossiers uit kasten gehaald en op de grond gegooid. In de gymzaal werd spelmateriaal door elkaar gesmeten en ook flessen met kuisproduct werden leeggespoten. 

Nieuw schoolmateriaal dat klaarstond voor de start van het schooljaar werd beschadigd of vernietigd. Boeken werden natgemaakt, drankbrikjes kapot gestampt en zelfs spelpoppen werden door het klaslokaal geslingerd. “Klaslokalen die volledig klaarstonden om leerlingen te ontvangen, zijn nu herschapen in een ravage. Het is totaal nutteloos en onbegrijpelijk vandalisme,” aldus de school.

Achtervolging zonder succes

Dankzij een alerte buur kon de politie snel ter plaatse komen. Agenten zetten de achtervolging in op enkele jongeren, maar verloren hun spoor in de buurt van de Markt. Volgens de school gaat het om een viertal jonge kerels. Politiezone MIRA voert het onderzoek verder.

Anneleen Vandamme
Vandalisme

