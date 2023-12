De drinkwatermaatschappij is na de fout door minister van Omgeving Zuhal Demir onder verscherpt toezicht geplaatst. Een stof is afgetoetst aan een verkeerde norm. "Wij voeren dag na dag strenge controles uit op de kwaliteit van kraanwater. Dat gaat over de gewone reguliere controles maar in juni 2022 hebben wij ook een oriënterend onderzoek gedaan", vertelt Kathleen De Schepper van De Watergroep.