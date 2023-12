De vennootschap wordt onder verscherpt toezicht geplaatst en er wordt een audit gestart om het proces door te lichten en na te gaan of de inmiddels ondernomen actie volstaat. Ook bij de andere drinkwaterbedrijven zullen bijkomende verificaties van gerapporteerde cijfers gebeuren.



De oorzaak van de waterverontreiniging ligt wellicht in pesticidegebruik in de regio, meldt de minister. Het voorval toont volgens haar aan dat het verder minimaliseren van pesticiden in Vlaanderen ook noodzakelijk is voor de drinkwaterkwaliteit. Demir plant een gesprek met de Vlaamse Milieumaatschappij over haar toezichtsrol.